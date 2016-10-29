Массимо Каррера: Я горжусь своими футболистами
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).
- Я очень рад, что «Спартак» одержал первую победу на этом стадионе над ЦСКА. Это дерби, на одну причину больше, чтобы поблагодарить наших болельщиков. Я горжусь своими футболистами. Я поблагодарил игроков за игру, за то, что они делают, и за весь чемпионат. День за днем у них больше боевого духа, я горжусь, что тренирую их, потому что все парни вкладывают свою душу в игре.
Все игры очень тяжелые, и дерби, конечно, тоже. Мы знали, что сражались с сильной командой. Ребята молодцы, потому что после гола ЦСКА забили еще и сумели «закрыть» игру.
Мне не было холодно, потому что я волновался так, как будто бы тоже находился с ребятами на поле, – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России.
ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция