Леонид Слуцкий: Это был матч неиспользованных возможностей

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча со «Спартаком» (1:3) в рамках 12-го тура российской премьер-лиги.

«Это матч неиспользованных возможностей. При счете 1:0 мы имели моменты и не смогли их реализовать, при счете 2:1 тоже имели хорошие моменты. Очень сожалеем, что не реализовали шансы полноценно. Что касается «Спартака», они играли по счету, садились ниже, за счет чего мы и получали определенное преимущество.

Не могу сказать, что это самый сложный момент за время моей работы в ЦСКА, здесь сложен каждый день. Это команда, где не прощаются даже малейшие осечки», – цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

Счет в матче на 19-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков. На 76-й минуте встречи нападающий Зе Луиш удвоил преимущество «Спартака». За восемь минут до конца основного времени матча шведский форвард ЦСКА Карлос Страндберг ударом головой сократил разницу в счете. Однако на 89-й минуте Зе Луиш оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

На 68-й минуте главный арбитр встречи Алексей Николаев прервал матч из-за задымления, вызванного сожжением болельщиками пиротехники. Спустя три минуты, едва туман рассеялся, игра была возобновлена.

Отметим, матч стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это игра стала 500-й в составе армейской команды.

Добавим, что на матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0), который посетили 43 710 зрителей.

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.