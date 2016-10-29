Леонид Слуцкий: Это был матч неиспользованных возможностей
Главный
тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча со «Спартаком»
(1:3) в рамках 12-го тура российской премьер-лиги.
«Это матч неиспользованных возможностей. При счете 1:0 мы имели моменты и не смогли их реализовать, при счете 2:1 тоже имели хорошие моменты. Очень сожалеем, что не реализовали шансы полноценно. Что касается «Спартака», они играли по счету, садились ниже, за счет чего мы и получали определенное преимущество.
Не могу сказать,
что это самый сложный момент за время моей работы в ЦСКА, здесь сложен каждый
день. Это команда, где не прощаются даже малейшие осечки», – цитирует Слуцкого «Матч
ТВ».
Счет
в матче на 19-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков. На 76-й
минуте встречи нападающий Зе Луиш удвоил преимущество «Спартака». За восемь
минут до конца основного времени матча шведский форвард ЦСКА Карлос Страндберг
ударом головой сократил разницу в счете. Однако на 89-й минуте Зе Луиш оформил
дубль и установил окончательный счет в матче.
На 68-й
минуте главный арбитр встречи Алексей Николаев прервал матч из-за задымления,
вызванного сожжением болельщиками пиротехники. Спустя три минуты, едва туман
рассеялся, игра была возобновлена.
Отметим,
матч стал юбилейным для голкипера
гостей Игоря Акинфеева. Это игра стала 500-й в составе армейской команды.
Добавим,
что на матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом
посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче
6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0),
который посетили 43 710 зрителей.
После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция