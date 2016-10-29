Валерий Газзаев: Все закономерно. «Спартак» был сильнее и победил по игре

Бывший главный тренер московских армейцев Валерий Газзаев подвел итоги встречи 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

- Все закономерно. «Спартак» победил по игре, был сильнее. К моему сожалению, к сожалению всех болельщиков ЦСКА. Мы ожидали другой игры, более активной, более агрессивной. Но результат по игре, и «Спартак» Заслужил победу.

Проблема ЦСКА – в самой структуре игры, потому что практически на протяжении всего матча «Спартак» доминировал, и даже когда ЦСКА отыграл один мяч, «Спартак» очень агрессивно атаковал за счет быстрых контратак и в итоге забил третий мяч.

Обидно, что команда не показала игры. Фактически, команда «взрывалась» только после того, как пропускала мячи. Поэтому 3:1 – закономерный результат, – сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.