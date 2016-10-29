Андрей Червиченко: «Спартак» по всем статьям был лучше
Бывший президент
«Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» победу красно-белых над ЦСКА в 12-м
туре чемпионата России.
- «Спартак», на мой взгляд, победил абсолютно заслуженно.Чувствовалось преимущество красно-белых и в атаке, и в скорости и по мысли. Общекомандная скорость спартаковцев была намного выше, чем у армейцев. Плюс у «Спартака» очень большая скамейка, и если бы надо было дожать, можно было выпустить Попова или Мельгарехо пораньше. Так что сегодня «Спартака» по всем статьям был лучше, - сказал Червиченко.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
«Спартак» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице первенства. Догнать его в воскресенье может «Зенит», который примет «Томь».
У команды Леонида Слуцкого на данный момент 21 очко и третье место.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция