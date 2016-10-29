Андрей Червиченко: «Спартак» по всем статьям был лучше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» победу красно-белых над ЦСКА в 12-м туре чемпионата России.

- «Спартак», на мой взгляд, победил абсолютно заслуженно.Чувствовалось преимущество красно-белых и в атаке, и в скорости и по мысли. Общекомандная скорость спартаковцев была намного выше, чем у армейцев. Плюс у «Спартака» очень большая скамейка, и если бы надо было дожать, можно было выпустить Попова или Мельгарехо пораньше. Так что сегодня «Спартака» по всем статьям был лучше, - сказал Червиченко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

«Спартак» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице первенства. Догнать его в воскресенье может «Зенит», который примет «Томь».

У команды Леонида Слуцкого на данный момент 21 очко и третье место.