Леонид Федун: Победили, и это прекрасно

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

- Победили, и это прекрасно, давно этого не было, очень рады, - передает слова Федуна ТАСС.

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.