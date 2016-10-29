Александр Жуков: Зе Луиш провел потрясающий матч, у «Спартака» появилась новая звезда
Глава
Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился впечатлениями от
матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, что «Спартак»
победил со счетом 3:1.
«Зе
Луиш забил потрясающий третий гол, и вообще весь матч так же провел. У «Спартака»
появилась новая звезда. Рано говорить о чемпионстве «Спартака», но в
этом сезоне команда смотрится лучше», - сказал Жуков.
Счет
в матче на 19-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков. На 76-й
минуте встречи нападающий Зе Луиш удвоил преимущество «Спартака». За восемь
минут до конца основного времени матча шведский форвард ЦСКА Карлос Страндберг
ударом головой сократил разницу в счете. Однако на 89-й минуте Зе Луиш оформил
дубль и установил окончательный счет в матче.
На 68-й
минуте главный арбитр встречи Алексей Николаев прервал матч из-за задымления,
вызванного использованием болельщиками пиротехники. Спустя три минуты, едва
туман рассеялся, игра была возобновлена.
Отметим, матч стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это игра стала 500-й в составе армейской команды.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция