Александр Жуков: Зе Луиш провел потрясающий матч, у «Спартака» появилась новая звезда

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился впечатлениями от матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.

«Зе Луиш забил потрясающий третий гол, и вообще весь матч так же провел. У «Спартака» появилась новая звезда. Рано говорить о чемпионстве «Спартака», но в этом сезоне команда смотрится лучше», - сказал Жуков.

Счет в матче на 19-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков. На 76-й минуте встречи нападающий Зе Луиш удвоил преимущество «Спартака». За восемь минут до конца основного времени матча шведский форвард ЦСКА Карлос Страндберг ударом головой сократил разницу в счете. Однако на 89-й минуте Зе Луиш оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

На 68-й минуте главный арбитр встречи Алексей Николаев прервал матч из-за задымления, вызванного использованием болельщиками пиротехники. Спустя три минуты, едва туман рассеялся, игра была возобновлена.

Отметим, матч стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это игра стала 500-й в составе армейской команды.