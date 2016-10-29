Массимо Каррера: Я бы поздравил Акинфеева, если бы знал, что он проводит 500-й матч
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над ЦСКА в матче 12-го тура РФПЛ (3:1) был словоохотлив и долго отвечал на вопросы журналистов.
- Это самый яркий эпизод за время вашего пребывания в «Спартаке»?
- Это рост, мой и команды. Ребята отдают на поле все сердце и душу. Много работаем на тренировках.
- Все мячи забили те, кто ранее был травмированным. Вы рисковали?
- Я ничем не рисковал. Раз они сыграли, значит, готовы.
- С каким дерби вы можете сравнить сегодняшнее?
- Я играл только в дерби «Ювентус» – «Торино». Здесь в России «Спартак» – ЦСКА очень важный матч. Было ли мне поначалу здесь сложно? Да, из-за языка. Разница между итальянским и российским футболом – в тактике, здесь команды менее организованные.
- Вы работали с Конте, он следит сейчас за вашей карьерой?
- Да, мы созваниваемся. Он следит за мной, я за ним. Благодарен ему за 5 лет работы, многому у него научился.
- Перед игрой Федун сказал, что в этом году не стоит цель стать первыми в чемпионате, только в следующем сезоне…
- Чемпионат выиграть трудно. Я после матча поблагодарил команду, считаю, они должны гордиться собой. Я горжусь, что тренирую этих ребят.
- Глушаков сознательно смешался в зону правого инсайда?
- Я так ему и сказал, поэтому он находился справа.
- Как вам трибуны?
- Публика очень хорошо встретила нас сегодня. Это как 12-й игрок. Для нас очень важна поддержка.
- У вас есть желание выучить русский?
- Что-то я уже могу сказать на русском, но пока очень мало. Много времени отдаю «Спартаку», поэтому у меня не так много времени на обучение. Надеюсь, меня за это не уволят. Шутка.
- Атмосфера сейчас позитивная, не боитесь, что команда задерет нос?
- Моя задача как раз в том, чтобы игроки не зазнались.
- Вы курсе, что Акинфеев сегодня сыграл 500-й матч?
- Не знал, мне никто об этом не сказал. Если бы знал, поздравил бы.
- Россия любит футбол, а футбол Россию не очень, согласны?
- Почему задаете такой вопрос? Не могу в это поверить, что футбол не любит Россию!
- Как считаете, почему проиграл ЦСКА?
- Мы воспользовались теми моментами, что у нас были. У них тоже были моменты, они не забили. Иначе была бы ничья.
- Поведение болельщиков ЦСКА не испортило вам настроение?
- Нет, они такие же болельщики, как и все остальные.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция