Массимо Каррера: Я бы поздравил Акинфеева, если бы знал, что он проводит 500-й матч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над ЦСКА в матче 12-го тура РФПЛ (3:1) был словоохотлив и долго отвечал на вопросы журналистов.

- Это самый яркий эпизод за время вашего пребывания в «Спартаке»?

- Это рост, мой и команды. Ребята отдают на поле все сердце и душу. Много работаем на тренировках.

- Все мячи забили те, кто ранее был травмированным. Вы рисковали?

- Я ничем не рисковал. Раз они сыграли, значит, готовы.

- С каким дерби вы можете сравнить сегодняшнее?

- Я играл только в дерби «Ювентус» – «Торино». Здесь в России «Спартак» – ЦСКА очень важный матч. Было ли мне поначалу здесь сложно? Да, из-за языка. Разница между итальянским и российским футболом – в тактике, здесь команды менее организованные.

- Вы работали с Конте, он следит сейчас за вашей карьерой?

- Да, мы созваниваемся. Он следит за мной, я за ним. Благодарен ему за 5 лет работы, многому у него научился.

- Перед игрой Федун сказал, что в этом году не стоит цель стать первыми в чемпионате, только в следующем сезоне…

- Чемпионат выиграть трудно. Я после матча поблагодарил команду, считаю, они должны гордиться собой. Я горжусь, что тренирую этих ребят.

- Глушаков сознательно смешался в зону правого инсайда?

- Я так ему и сказал, поэтому он находился справа.

- Как вам трибуны?

- Публика очень хорошо встретила нас сегодня. Это как 12-й игрок. Для нас очень важна поддержка.

- У вас есть желание выучить русский?

- Что-то я уже могу сказать на русском, но пока очень мало. Много времени отдаю «Спартаку», поэтому у меня не так много времени на обучение. Надеюсь, меня за это не уволят. Шутка.

- Атмосфера сейчас позитивная, не боитесь, что команда задерет нос?

- Моя задача как раз в том, чтобы игроки не зазнались.

- Вы курсе, что Акинфеев сегодня сыграл 500-й матч?

- Не знал, мне никто об этом не сказал. Если бы знал, поздравил бы.

- Россия любит футбол, а футбол Россию не очень, согласны?

- Почему задаете такой вопрос? Не могу в это поверить, что футбол не любит Россию!

- Как считаете, почему проиграл ЦСКА?

- Мы воспользовались теми моментами, что у нас были. У них тоже были моменты, они не забили. Иначе была бы ничья.

- Поведение болельщиков ЦСКА не испортило вам настроение?

- Нет, они такие же болельщики, как и все остальные.