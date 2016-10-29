Евгений Алдонин: В первом голе была стопроцентная ошибка Акинфеева

Бывший полузащитник московских армейцев Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

- «Спартак» был сильнее, выглядел увереннее и по делу победил. У армейцев все-таки проблемы с составом, в отличие от красно-белых. Не думаю, что ЦСКА намеренно отдал мяч сопернику в начале матча. В первом голе была стопроцентная ошибка Акинфеева.

Армейцы могли наверстать упущенное, но не получилось. Если бы Страндберг забил второй мяч, то были бы варианты. Надо отдать должное «Спартаку», они здорово играли в атаке и комбинировали, отдавали шикарные передачи. Своей игрой команда доказала, что будет претендовать в этом году на чемпионство, - цитирует Алдонина ТАСС.

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.