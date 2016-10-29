Зоран Тошич: Не знаю, что еще Слуцкому надо выиграть, чтобы от него отстали
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ (1:3) рассказал о слухах вокруг Леонида Слуцкого.
- Тяжело сказать, что сегодня не получилось. Можно сказать другое: «Спартак» выиграл заслуженно, забив три мяча. После первого ответного мяча мы могли сравнять счет, но не сделали этого. А третий год нас убил.
- При счете 0:1 ЦСКА поймал свою игру, но потом забил опять «Спартак». Это ключевой эпизод?
- На сегодняшний день «Спартак» сильнее ЦСКА, и они победили. Парни играли дома, поймали момент. У нас не все получается, но это не первый случай, когда мы испытываем спад, проигрываем пару игр или играем вничью. Но в итоге потом все налаживается. Так что это не ключевой момент в сезоне. Нам важно выиграть одну игру, и все будет хорошо.
- Вокруг Слуцкого много слухов, на него давят болельщики.
- За последние четыре года этот тренер взял три чемпионства. Я не знаю, что еще надо выиграть, чтобы от него отстали и нормально относились. Он делает все ради этого клуба. Бывают моменты, когда не получается. Сейчас в команде нет паники по поводу результатов. Не вижу никаких претензий ни к тренеру, ни к нам.
- Сегодня ЦСКА уступил из-за отсутствия ключевых игроков?
- И Дзагоев, и Еременко важны для команды. Без них тяжело играть, но что делать? Нужно играть без них и бороться.
- «Спартак» ушел в отрыв на семь очков. Не много?
- Впереди еще семнадцать туров. Я бы ничего не говорил. Мне кажется, еще много времени.
- Этот результат не сломит команду?
- Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку». Мы много раз выигрывали. Я не уверен, что наш дух сломлен. Надо забыть эту игру и думать о другом.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция