Зоран Тошич: Не знаю, что еще Слуцкому надо выиграть, чтобы от него отстали

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ (1:3) рассказал о слухах вокруг Леонида Слуцкого.

- Тяжело сказать, что сегодня не получилось. Можно сказать другое: «Спартак» выиграл заслуженно, забив три мяча. После первого ответного мяча мы могли сравнять счет, но не сделали этого. А третий год нас убил.

- При счете 0:1 ЦСКА поймал свою игру, но потом забил опять «Спартак». Это ключевой эпизод?

- На сегодняшний день «Спартак» сильнее ЦСКА, и они победили. Парни играли дома, поймали момент. У нас не все получается, но это не первый случай, когда мы испытываем спад, проигрываем пару игр или играем вничью. Но в итоге потом все налаживается. Так что это не ключевой момент в сезоне. Нам важно выиграть одну игру, и все будет хорошо.

- Вокруг Слуцкого много слухов, на него давят болельщики.

- За последние четыре года этот тренер взял три чемпионства. Я не знаю, что еще надо выиграть, чтобы от него отстали и нормально относились. Он делает все ради этого клуба. Бывают моменты, когда не получается. Сейчас в команде нет паники по поводу результатов. Не вижу никаких претензий ни к тренеру, ни к нам.

- Сегодня ЦСКА уступил из-за отсутствия ключевых игроков?

- И Дзагоев, и Еременко важны для команды. Без них тяжело играть, но что делать? Нужно играть без них и бороться.

- «Спартак» ушел в отрыв на семь очков. Не много?

- Впереди еще семнадцать туров. Я бы ничего не говорил. Мне кажется, еще много времени.

- Этот результат не сломит команду?

- Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку». Мы много раз выигрывали. Я не уверен, что наш дух сломлен. Надо забыть эту игру и думать о другом.