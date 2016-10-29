Роман Широков: Абсолютно все по делу, «Спартак» контролировал весь матч
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).
- Абсолютно все по делу, «Спартак» контролировал весь матч, весь ход игры, здорово выбрал тактику, и заслуженно победил. ЦСКА к матчу готовился, но «Спартак» противопоставил им такую игру, в которую они не смогли войти.
С ЦСКА последние два месяца что происходит? Не хватает агрессии впереди, недостаток моментов. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась, и ЦСКА показывал более качественный футбол. Все-таки команда представляет Россию в Лиге чемпионов, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция