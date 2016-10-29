«Фиорентина» на выезде обыграла «Болонью»
Матч
десятого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Фиорентиной» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «фиалок».
Единственный
мяч с пенальти забил Никола Калинич. До этого из-за удаления Гастальделло «Болонья»
осталась в меньшинстве.
«Фиорентина»
набрала 16 очков и занимает шестое место в чемпионате Италии. У «Болоньи» 13
очков и 14-е место.
Чемпионат
Италии. Серия А.
10-й тур
Матч
Болонья - Фиорентина - 0:1 (0:1)
Голы
Калинич 31 (0:1 - пен.).
Состав
Болонья: да Коста, Гастальделло, Масина, Мбайе, Эландер, Крейчи, Таидер, Верди (Риццо, 11), Джемаили, Пулгар (Ди Франческо, 77), Флоккари (Умар, 58)
Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо (Томович, 55), Милич, Гонсало, Астори, Весино, Иличич (Кристофоро, 84), Валеро, Калинич, Бернардески (Санчес Морено, 71), Тельо
Предупреждения:
Мбайе, 28; Джемаили, 74; Масина, 88 - Калинич, 42; Сальседо, 52; Томович, 90
Удаления:
Гастальделло, 30 - нет
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
29 октября 19:00, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция