«Фиорентина» на выезде обыграла «Болонью»

Серия А. 11-й тур. «Болонья» - «Фиорентина», «Ювентус» - «Наполи» и другие матчи. Онлайн

Серия А. 11-й тур. «Болонья» - «Фиорентина», «Ювентус» - «Наполи» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии.

Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных

Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных «Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.

В субботу в матче 11-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» из Турина и «Наполи» из Неаполя.

«Ювентус» – «Наполи». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск В субботу в матче 11-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» из Турина и «Наполи» из Неаполя.

На пост исполнительного директора «Ромы» был назначен Умберто Гандини. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Умберто Гандини стал исполнительным директором «Ромы» На пост исполнительного директора «Ромы» был назначен Умберто Гандини. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Акционеры «Интера» учитывают мнение Моратти в вопросе выбора главного тренера Бывший президент «Интера» Массимо Моратти продолжает участвовать в принятии ключевых решений в клубе.

«Милан» отказался продавать Локателли в «Арсенал» Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли заинтересовал «Арсенал». Летом «канониры» пытались купить 18-летнего итальянца, но получили отказ от «россонери», сообщает Calciomercato.com.

«ПСЖ» поборется за Агуэро Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.

Серия А. 10-й тур. «Ювентус» обыграл «Сампдорию», «Палермо» проиграл «Удинезе» и другие матчи

Серия А. 10-й тур. «Ювентус» обыграл «Сампдорию», «Палермо» проиграл «Удинезе» и другие матчи Результаты матчей чемпионата Италии по футболу.

Капитан «Наполи» Марек Гамшик рассказал о настрое команды на матч с «Ювентусом» - центральный в 11-м туре чемпионата Италии.

Марек Гамшик: Едем в Турин за положительным результатом Капитан «Наполи» Марек Гамшик рассказал о настрое команды на матч с «Ювентусом» - центральный в 11-м туре чемпионата Италии.

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче, который прерывался из-за ливня

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче, который прерывался из-за ливня Футболисты «Фиорентины» сыграли вничью с «Кротоне» в матче десятого тура чемпионата Италии.

Матч десятого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ювентуса».

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и продолжает лидировать в чемпионате Италии Матч десятого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ювентуса».

Матч десятого тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Дженоа».

«Милан» уступил «Дженоа» в чемпионате Италии Матч десятого тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Дженоа».