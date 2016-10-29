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«Фиорентина» на выезде обыграла «Болонью»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Фиорентиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «фиалок».

Единственный мяч с пенальти забил Никола Калинич. До этого из-за удаления Гастальделло «Болонья» осталась в меньшинстве.

«Фиорентина» набрала 16 очков и занимает шестое место в чемпионате Италии. У «Болоньи» 13 очков и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А.

10-й тур

Матч

Болонья - Фиорентина - 0:1 (0:1)

Голы

Калинич 31 (0:1 - пен.).

Состав

Болонья: да Коста, Гастальделло, Масина, Мбайе, Эландер, Крейчи, Таидер, Верди (Риццо, 11), Джемаили, Пулгар (Ди Франческо, 77), Флоккари (Умар, 58)

Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо (Томович, 55), Милич, Гонсало, Астори, Весино, Иличич (Кристофоро, 84), Валеро, Калинич, Бернардески (Санчес Морено, 71), Тельо

Предупреждения:

Мбайе, 28; Джемаили, 74; Масина, 88 - Калинич, 42; Сальседо, 52; Томович, 90

Удаления:

Гастальделло, 30 - нет

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

29 октября 19:00, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

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