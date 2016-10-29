Андрей Червиченко: Атакующей группы как таковой у ЦСКА сегодня нет
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко по просьбе «Советского спорта» оценил атакующий потенциал ЦСКА, который сегодня в 12-м туре чемпионата России уступил красно-белым (1:3).
- У команды совершенно беззубая атака, - отметил Червиченко. - Траоре очень медленный. У него бывают два-три момента в матче, но если он их не использует , это практически все... Атакающуей группы как таковой у армейцев на сегодняшний день нет.
- Может
армейцам пораньше нужно было заметить Траоре на Страндберга, который забил первым
же ударом, а потом оказался наедине с Ребровым, но не устоял на ногах?
- Возможно, мы же можем только предполагать. Думаю, Страндберг просто оказался поудачливее своего партнера. Траоре мог еще в конце первого тайма отличиться, но ударил на удобной для вратаря высоте и практически по центру ворот. Если бы он послал мяч низом в любой угол, не думаю, что Ребров смог бы помочь команде.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция