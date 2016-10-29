Сердар Таски: «Спартак» в этом сезоне сильнее ЦСКА
Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от
московского дерби. Напомним, его команда обыграла ЦСКА в 12-м туре чемпионата
России со счетом 3:1.
- ЦСКА с первых минут отошел назад, ждал нашей ошибки, - говорит
Таски. - Понимал, что нам необходимо побеждать. Конечно, когда счет стал 2:1,
пришлось немного понервничать. Но, к счастью, мы справились.
- ЦСКА стал слабее или сильнее по сравнению с предыдущими дерби?
- Думаю, несмотря на то, что в последние годы ЦСКА был хорош, в этом году мы выглядим сильнее. Из-за того, что мы показываем определенную стабильность, движение вперед. Но расслабляться нельзя. Нужно сохранять отрыв в таблице.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция