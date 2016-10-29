Сердар Таски: «Спартак» в этом сезоне сильнее ЦСКА

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от московского дерби. Напомним, его команда обыграла ЦСКА в 12-м туре чемпионата России со счетом 3:1.

- ЦСКА с первых минут отошел назад, ждал нашей ошибки, - говорит Таски. - Понимал, что нам необходимо побеждать. Конечно, когда счет стал 2:1, пришлось немного понервничать. Но, к счастью, мы справились.

- ЦСКА стал слабее или сильнее по сравнению с предыдущими дерби?

- Думаю, несмотря на то, что в последние годы ЦСКА был хорош, в этом году мы выглядим сильнее. Из-за того, что мы показываем определенную стабильность, движение вперед. Но расслабляться нельзя. Нужно сохранять отрыв в таблице.