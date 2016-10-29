Валерий Рейнгольд: Сравните игру Зе Луиша с Траоре

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).

– Квинси Промес и Зе Луиш из игры не выпадали?

– Выпадали, но я от них многого и не ожидал. Но такие фамилии на поле нужны – футболисты ЦСКА будут побаиваться. Им не хватало игрового тонуса. Они больше лечились, чем тренировались. Не хватает свежести. Но во втором тайме Зе Луиш все стремительно наверстал. Не зря же я его постоянно хвалю. У него потрясающий потенциал. Как он усадил на пятую точку Василия Березуцкого! Сравните его с игрой Траоре.

Зе Луиш дал понять, что он сильнейший центральный нападающий в России. Попробуйте возразить - нечем, - считает Рейнгольд.