Чилич обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Базеле
Матч 1/2 финала турнира АТР в Базеле между хорватом Марином
Чиличем и немцем Мишей Зверевым завершился победой хорватского теннисиста.
Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Чилича.
Матч продолжался два часа и десять минут. Чилич сделал 16 эйсов при четырех у соперника. Хорват допустил две двойных ошибки, а его соперник – одну. В финале Чилич сыграет с японцем Кеи Нисикори.
Базель (Швейцария)
Турнир АТР
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 701 320 евро
1/2 финала
Матч
Зверев М. (Германия) - Чилич М. (Хорватия) - 6:4, 5:7, 3:6
Место и дата
29 октября 18:15, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически