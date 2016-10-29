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Чилич обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Базеле

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/2 финала турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и немцем Мишей Зверевым завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Чилича.

Матч продолжался два часа и десять минут. Чилич сделал 16 эйсов при четырех у соперника. Хорват допустил две двойных ошибки, а его соперник – одну. В финале Чилич сыграет с японцем Кеи Нисикори.

Базель (Швейцария)
Турнир АТР
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 701 320 евро
1/2 финала

Матч

Зверев М. (Германия) - Чилич М. (Хорватия) - 6:4, 5:7, 3:6

Место и дата

29 октября 18:15, , Онлайн-трансляция

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