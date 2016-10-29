Аркадий Дворкович: У «Спартака» пока не чемпионская игра

Вице-премьер России Аркадий Дворкович поделился мнением о победе «Спартака» над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.

«Получилось настоящее дерби. И если бы зрители себя получше вели, было бы совсем хорошо. А так - «Спартак» показал лидерские качества, играл более азартно, чем ЦСКА. У армейцев очевидные проблемы, но надеюсь, что они восстановятся. Это пока не чемпионская игра, есть над чем работать. Чтобы быть реальными лидерами и соперничать прежде всего с «Зенитом», нужно усилить игру», - цитирует Дворковича «Чемпионат.

«Спартак» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице первенства. Догнать его в воскресенье может «Зенит», который примет «Томь».

У команды Леонида Слуцкого на данный момент 21 очко и третье место.



