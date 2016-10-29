Вице-премьер России Дворкович заявил, что ему стыдно из-за фанатских беспорядков

Вице-премьер России Аркадий Дворкович, посетивший матч «Спартак» – ЦСКА (3:1), заявил корреспонденту «Советского спорта», что ему стыдно из-за беспорядков фанатов.

- Как решить проблему с файерами? - вопрос Аркадию Дворковичу.

- Надо за это жестко наказывать. Камеры есть, видно, кто и как это делает. Без жестких наказаний не обойтись. Мне за это стыдно.

- Болельщики ЦСКА стали кидать файеры в спартаковский сектор...

- ...а потом эти файеры полетели обратно.

- Говорилось, что на новых стадионах эти проблемы станут сходить на нет...

- Дело не в этом. Просто у некоторых людей в голове проблемы. Надо уважать себя и других. Надеюсь, РФС и правоохранительные органы возьмутся за это, иначе нас будут штрафовать и дисквалифицировать. И люди не будут ходить семьями на стадион. Да, премьер-лига организует чемпионат, но с правоохранительными органами работает РФС. Они должны договориться, как действовать.