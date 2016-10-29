Вице-премьер России Дворкович заявил, что ему стыдно из-за фанатских беспорядков
Вице-премьер России Аркадий Дворкович, посетивший матч «Спартак» – ЦСКА (3:1), заявил корреспонденту «Советского спорта», что ему стыдно из-за беспорядков фанатов.
- Как решить проблему с файерами? - вопрос Аркадию Дворковичу.
- Надо за это жестко наказывать. Камеры есть, видно, кто и как это делает. Без жестких наказаний не обойтись. Мне за это стыдно.
- Болельщики ЦСКА стали кидать файеры в спартаковский сектор...
- ...а потом эти файеры полетели обратно.
- Говорилось, что на новых стадионах эти проблемы станут сходить на нет...
- Дело не в этом. Просто у некоторых людей в голове проблемы. Надо уважать себя и других. Надеюсь, РФС и правоохранительные органы возьмутся за это, иначе нас будут штрафовать и дисквалифицировать. И люди не будут ходить семьями на стадион. Да, премьер-лига организует чемпионат, но с правоохранительными органами работает РФС. Они должны договориться, как действовать.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция