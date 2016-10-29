Аркадий Дворкович: «Спартак» больше соскучился по победам, чекм ЦСКА
Вице-премьер России Аркадий Дворкович, посетивший матч «Спартак» - ЦСКА (3:1), считает, что у красно-белых было больше желания победить.
- Получилось настоящее дерби. Если б зрители себя поприличнее вели, было бы совсем хорошо. Мне кажется, «Спартак» больше соскучился по победам, чем ЦСКА и играет более азартно и с большим желанием, а у ЦСКА - проблемы. Главное - чтобы к матчу с «Монако» команда восстановилась, - говорит Аркадий Дворкович.
- «Спартак» показал чемпионскую игру?
- Не совсем. Есть, над чем работать, чтобы быть лидерами, соперничать с «Зенитом». Прежде всего, требуется усиление игры.
- Вы дружите с Денисом Глушаковым. Как оцените его игру?
- Денис забил, отдал, покрикивал на партнеров. Был настоящим лидером.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция