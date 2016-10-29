Аркадий Дворкович: «Спартак» больше соскучился по победам, чекм ЦСКА

Вице-премьер России Аркадий Дворкович, посетивший матч «Спартак» - ЦСКА (3:1), считает, что у красно-белых было больше желания победить.

- Получилось настоящее дерби. Если б зрители себя поприличнее вели, было бы совсем хорошо. Мне кажется, «Спартак» больше соскучился по победам, чем ЦСКА и играет более азартно и с большим желанием, а у ЦСКА - проблемы. Главное - чтобы к матчу с «Монако» команда восстановилась, - говорит Аркадий Дворкович.

- «Спартак» показал чемпионскую игру?

- Не совсем. Есть, над чем работать, чтобы быть лидерами, соперничать с «Зенитом». Прежде всего, требуется усиление игры.

- Вы дружите с Денисом Глушаковым. Как оцените его игру?

- Денис забил, отдал, покрикивал на партнеров. Был настоящим лидером.