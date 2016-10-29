«Атлетико» обыграл «Малагу», Гамейро и Карраско сделали по дублю
Матч десятого тура чемпионата Испании между «Атлетико»
и «Малагой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Атлетико».
По два мяча у мадридской команды забили Кевин
Гамейро и Янник Феррейра-Карраско. У «Малаги» забивали Сандро Рамирес и Игнасио Камачо. Обе команды из-за удалений Стефана Савича и Гонсало Кастро доигрывали
матч в меньшинстве.
«Атлетико» набрал 21 очко и занимает второе место
в чемпионате Испании. У «Малаги» 12 очков и 11-е место.
Чемпионат Испании. Примера
10-й тур
Матч
Голы
Карраско 7 (1:0). Гамейро 24 (2:0). Рамирес 31 (2:1). Гамейро 44 (3:1). Камачо 64 (3:2). Карраско 86 (4:2).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Луис, Сауль, Карраско, Габи, Гайтан (Корреа, 31), Гризманн (Эрнандес Л., 61), Гамейро (Тьягу, 65)
Малага: Камени, Вильянуэва, Коне (Эн-Насири, 63), Росалес, Рикка, Форналс (Дуда, 72), Карлос, Камачо, Кастро, Родригес (Хуанпи, 59), Рамирес
Предупреждения:
Савич, 49; Облак, 77; Сауль, 84 - Кастро, 43; Эн-Насири, 69; Вильянуэва, 73; Рикка, 77; Камачо, 90
Удаления:
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
29 октября 19:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция