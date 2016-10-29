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«Атлетико» обыграл «Малагу», Гамейро и Карраско сделали по дублю

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Малагой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Атлетико».

По два мяча у мадридской команды забили Кевин Гамейро и Янник Феррейра-Карраско. У «Малаги» забивали Сандро Рамирес и Игнасио Камачо. Обе команды из-за удалений Стефана Савича и Гонсало Кастро доигрывали матч в меньшинстве.

«Атлетико» набрал 21 очко и занимает второе место в чемпионате Испании. У «Малаги» 12 очков и 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера

10-й тур

Матч

Атлетико - Малага - 4:2 (3:1)

Голы

Карраско 7 (1:0). Гамейро 24 (2:0). Рамирес 31 (2:1). Гамейро 44 (3:1). Камачо 64 (3:2). Карраско 86 (4:2).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Луис, Сауль, Карраско, Габи, Гайтан (Корреа, 31), Гризманн (Эрнандес Л., 61), Гамейро (Тьягу, 65)

Малага: Камени, Вильянуэва, Коне (Эн-Насири, 63), Росалес, Рикка, Форналс (Дуда, 72), Карлос, Камачо, Кастро, Родригес (Хуанпи, 59), Рамирес

Предупреждения:

Савич, 49; Облак, 77; Сауль, 84 - Кастро, 43; Эн-Насири, 69; Вильянуэва, 73; Рикка, 77; Камачо, 90

Удаления:

Савич, 60 - Кастро, 88

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

29 октября 19:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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