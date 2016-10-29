«Атлетико» обыграл «Малагу», Гамейро и Карраско сделали по дублю

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Малагой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Атлетико».

По два мяча у мадридской команды забили Кевин Гамейро и Янник Феррейра-Карраско. У «Малаги» забивали Сандро Рамирес и Игнасио Камачо. Обе команды из-за удалений Стефана Савича и Гонсало Кастро доигрывали матч в меньшинстве.

«Атлетико» набрал 21 очко и занимает второе место в чемпионате Испании. У «Малаги» 12 очков и 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера

10-й тур