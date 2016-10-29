«Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас»

В субботу в матче 10-го тура чемпионата АПЛ «Ливерпуль» на выезде уверенно переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2.

Счет в матче на 16-й минуте открыл полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан. Но уже две минуты спустя Джеймс Макартур сделал счет равным. На 21-й минуте хорватский защитник гостей Деян Ловрен вновь вывел «красных» вперед. Но на 33-й минуте Макартур оформил дубль и восстановил равновесие. Однако за считанные секунды до перерыва Жоэль Матип отправляет третий мяч в ворота голкипера «Кристал Пэлас» Стива Манданда. Во втором тайме бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино точным ударом на 73-й минуте устанавливает окончательный счет встречи.

После этой игры подопечные Юргена Клоппа набрали 23 очка и догнали лидирующих в турнирной таблице «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Кристал Пэлас» занимает 11 строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 6 ноября «Ливерпуль» на своем стадионе примет «Уотфорд». «Кристал Пэлас» 5 ноября встретится с «Бернли».