Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 4:6Цибулкова
Футбол  Спартак3 : 1ЦСКА
Формула-1  Гран-при Мексики. Квалификация
Футбол  Амкар1 : 0Ростов
Футбол  Боруссия0 : 0Шальке 04
Футбол  Ювентус1 : 1Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в матче 10-го тура чемпионата АПЛ «Ливерпуль» на выезде уверенно переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2.

Счет в матче на 16-й минуте открыл полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан. Но уже две минуты спустя Джеймс Макартур сделал счет равным. На 21-й минуте хорватский защитник гостей Деян Ловрен вновь вывел «красных» вперед. Но на 33-й минуте Макартур оформил дубль и восстановил равновесие. Однако за считанные секунды до перерыва Жоэль Матип отправляет третий мяч в ворота голкипера «Кристал Пэлас» Стива Манданда. Во втором тайме бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино точным ударом на 73-й минуте устанавливает окончательный счет встречи.

После этой игры подопечные Юргена Клоппа набрали 23 очка и догнали лидирующих в турнирной таблице «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Кристал Пэлас» занимает 11 строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 6 ноября «Ливерпуль» на своем стадионе примет «Уотфорд». «Кристал Пэлас» 5 ноября встретится с «Бернли».

Матч

Кристал Пэлас - Ливерпуль - 2:4 (2:3)

Голы

Джан 16 (0:1). МакАртур 18 (1:1). Ловрен 21 (1:2). МакАртур 33 (2:2). Матип 44 (2:3). Фирмино 71 (2:4).

Состав

Кристал Пэлас: Манданда, Уорд, Келли, Данн, Томкинс, Лэдли (Панчон, 74), Кабай, МакАртур (Кэмпбелл, 86), Заха, Ли Чун Юн (Таунсенд, 66), Бентеке К.

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Морено, Матип, Лаллана (Вейналдум, 76), Хендерсон, Джан, Мане (Клаван, 90), Коутиньо (Ориги, 89), Фирмино

Предупреждения:

Кабай, 62 - Джан, 49; Фирмино, 72

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

29 октября 19:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 10-й тур. «Сандерленд» уступил «Арсеналу», «Тоттенхэм» и «Лестер» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей десятого тура чемпионата Англии.Дух старой школы. Как в АПЛ желтые карточки с номерами спасли при поломке таблоДух старой школы. Как в АПЛ желтые карточки с номерами спасли при поломке таблоРезервному арбитру матча «Тоттенхэм» – «Лестер» пришлось воспользоваться старым способом показа замен – обычными карточками с номерами.Гол Мусы не позволил «Тоттенхэму» обыграть «Лестер»Гол Мусы не позволил «Тоттенхэму» обыграть «Лестер»«Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 10-м туре чемпионата Англии.«МЮ» дома не сумел обыграть «Бернли», Моуринью и Эррера были удалены«МЮ» дома не сумел обыграть «Бернли», Моуринью и Эррера были удаленыМатч десятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» благодаря дублям Агуэро и Гюндогана«Вест Бромвич» дома уступил «Манчестер Сити» (0:4) в 10-м туре чемпионата Англии.Дэвид Мойес: Мы не заслуживали поражения с таким счетом в матче с «Арсеналом»Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями после матча с «Арсеналом» в десятом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:4.«МЮ» – «Бернли». Болельщики «Манчестер Юнайтед» скандируют оскорбления в адрес Моуринью«Манчестер Юнайтед» принимает «Бернли» в матче десятого тура чемпионата Англии. Болельщики хозяев выражают недовольство главным тренером команды Жозе Моуринью.«Вест Хэм» усилит меры по борьбе с футбольными хулиганами«Вест Хэм» разработал план, призванный не допустить повторения беспорядков на новой домашней арене клуба – лондонском Олимпийском стадионе, сообщает The Sun.Арсен Венгер: Наличие на скамейке таких качественных игроков, как Жиру, облегчает мне задачуГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча десятого тура чемпионата Англии против «Сандерленда». Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.Дубли Санчеса и Жиру в ворота «Сандерленда вывели «Арсенал» на первое место в АПЛ«Сандерленд» дома крупно уступил «Арсеналу» (1:4) в 10-м туре чемпионата Англии.Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходныхСтанет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.Ахмед Муса: Траоре нужно больше времени, чтобы демонстрировать ту игру, которую от него ждутБывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», высказал мнение о переменах в игре армейского клуба.Пьюлис продлил контракт с «Вест Бромвичем»Главный тренер ФК «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Клайн может сменить «Ливерпуль» на «Барселону»Защитником «Ливерпуля» Натаниэлем Клайном интересуется «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.200 болельщиков получат пожизненный запрет посещать матчи «Вест Хэма» за инциденты на игре с «Челси»«Вест Хэм» намерен принять суровые меры против некоторых болельщиков. Причина – их поведение в матче Кубка английской лиги против «Челси» (2:1).Гаэль Клиши: У Компани нет травмы, и это самое главноеЗащитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши заявил, что капитан «горожан» Венсан Компани продолжает оставаться важным игроком для команды.Генрих Мхитарян: Неважно, что меня купили за 40 миллионов, никто не гарантировал, что я буду игратьПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался об отсутствии игровой практики после перехода из «Боруссии» (Дортмунд).Гордон Маккуин: Ибрагимович похож на старика, играющего в футболЭкс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Гордон Маккуин оценил игру шведского нападающего Златана Ибрагимовича.«Милан» отказался продавать Локателли в «Арсенал»Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли заинтересовал «Арсенал». Летом «канониры» пытались купить 18-летнего итальянца, но получили отказ от «россонери», сообщает Calciomercato.com.«ПСЖ» поборется за АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.

Cпецпредложение