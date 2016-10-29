«Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас»
В субботу в матче 10-го тура чемпионата АПЛ «Ливерпуль» на выезде уверенно переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2.
Счет в матче на 16-й минуте открыл полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан. Но уже две минуты спустя Джеймс Макартур сделал счет равным. На 21-й минуте хорватский защитник гостей Деян Ловрен вновь вывел «красных» вперед. Но на 33-й минуте Макартур оформил дубль и восстановил равновесие. Однако за считанные секунды до перерыва Жоэль Матип отправляет третий мяч в ворота голкипера «Кристал Пэлас» Стива Манданда. Во втором тайме бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино точным ударом на 73-й минуте устанавливает окончательный счет встречи.
После этой игры подопечные Юргена Клоппа набрали 23 очка и догнали лидирующих в турнирной таблице «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Кристал Пэлас» занимает 11 строчку в турнирной таблице.
В следующем туре 6 ноября «Ливерпуль» на своем стадионе примет «Уотфорд». «Кристал Пэлас» 5 ноября встретится с «Бернли».
Матч
Кристал Пэлас - Ливерпуль - 2:4 (2:3)
Голы
Джан 16 (0:1). МакАртур 18 (1:1). Ловрен 21 (1:2). МакАртур 33 (2:2). Матип 44 (2:3). Фирмино 71 (2:4).
Состав
Кристал Пэлас: Манданда, Уорд, Келли, Данн, Томкинс, Лэдли (Панчон, 74), Кабай, МакАртур (Кэмпбелл, 86), Заха, Ли Чун Юн (Таунсенд, 66), Бентеке К.
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Морено, Матип, Лаллана (Вейналдум, 76), Хендерсон, Джан, Мане (Клаван, 90), Коутиньо (Ориги, 89), Фирмино
Предупреждения:
Кабай, 62 - Джан, 49; Фирмино, 72
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
29 октября 19:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция