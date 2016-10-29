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Александр Мостовой: На ЦСКА повлияла грубая ошибка Акинфеева

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 12-го РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

- Победа «Спартака» была предполагаемой. Всю неделю перед игрой говорили, что красно-белые находятся в лучшем состоянии во всех отношениях. Это мы увидели сегодня на поле. На ЦСКА повлияла грубая ошибка Акинфеева в моменте, когда забивал Глушаков. На протяжении всего матча «армейцы» так и не смогли вернуться в игру. Ласина Траоре сегодня ходил и падал. Это меня смешило. Было видно, что команде Леонида Слуцкого где-то не хватает скорости, где-то — резкости.

После того как Карлос Страндберг отквитал один мяч, появилось ощущение, что ЦСКА может сравнять счёт. У того же Страндберга возник шикарный момент, но форвард почему-то упал. Не понимаю, почему «армейские» форварды сегодня так много падали. А потом Зе Луиш показал Карлосу, как нужно забивать, - передает слова Мостового «Чемпионат».

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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