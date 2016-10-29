Александр Мостовой: На ЦСКА повлияла грубая ошибка Акинфеева

Бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 12-го РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

- Победа «Спартака» была предполагаемой. Всю неделю перед игрой говорили, что красно-белые находятся в лучшем состоянии во всех отношениях. Это мы увидели сегодня на поле. На ЦСКА повлияла грубая ошибка Акинфеева в моменте, когда забивал Глушаков. На протяжении всего матча «армейцы» так и не смогли вернуться в игру. Ласина Траоре сегодня ходил и падал. Это меня смешило. Было видно, что команде Леонида Слуцкого где-то не хватает скорости, где-то — резкости.

После того как Карлос Страндберг отквитал один мяч, появилось ощущение, что ЦСКА может сравнять счёт. У того же Страндберга возник шикарный момент, но форвард почему-то упал. Не понимаю, почему «армейские» форварды сегодня так много падали. А потом Зе Луиш показал Карлосу, как нужно забивать, - передает слова Мостового «Чемпионат».

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.