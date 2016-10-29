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«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дерби

Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дерби
Источник: Reuters

Матч девятого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

В этом матче каждая из команд получила по четыре желтых карточки. Забить же соперникам сегодня не удалось. «Боруссия» набрала 15 очков и занимает пятое место в чемпионате Германии. Лидирует «Бавария», у которой 23 очка. «Шальке» на 12-м месте – восемь очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

Матч

Боруссия - Шальке 04 - 0:0

Состав

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Гинтер, Пищек, Пасслак (Герреру, 71), Пулишич, Гётце, Вайгль, Кагава (Шюррле, 79), Обамеянг, Дембеле (Роде, 87)

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бенталеб (Стамбули, 90), Майер (Коноплянка, 75), Шёпф, Горецка, Гайс, Ди Санто (Шупо-Мотинг, 63)

Предупреждения:

Кагава, 7; Вайгль, 12; Дембеле, 41; Папастатопулос, 64 - Настасич, 34; Бенталеб, 36; Колашинац, 76; Горецка, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

29 октября 19:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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