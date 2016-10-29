«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дерби
Матч девятого тура чемпионата Германии между дортмундской
«Боруссией» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
В этом матче каждая из команд получила по четыре
желтых карточки. Забить же соперникам сегодня не удалось. «Боруссия» набрала 15
очков и занимает пятое место в чемпионате Германии. Лидирует «Бавария», у
которой 23 очка. «Шальке» на 12-м месте – восемь очков.
Чемпионат Германии. Бундеслига
9-й тур
Матч
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Гинтер, Пищек, Пасслак (Герреру, 71), Пулишич, Гётце, Вайгль, Кагава (Шюррле, 79), Обамеянг, Дембеле (Роде, 87)
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бенталеб (Стамбули, 90), Майер (Коноплянка, 75), Шёпф, Горецка, Гайс, Ди Санто (Шупо-Мотинг, 63)
Предупреждения:
Кагава, 7; Вайгль, 12; Дембеле, 41; Папастатопулос, 64 - Настасич, 34; Бенталеб, 36; Колашинац, 76; Горецка, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
29 октября 19:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция