Исполнительный директор РФПЛ отказался комментировать беспорядки на дерби
Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан отказался комментировать беспорядки, которые произошли во время матча «Спартак» - ЦСКА (3:1).
Напомним, фанаты «Спартака» и ЦСКА на протяжении всего матча жгли пиротехнику, а во втором тайме главный арбитр Алексей Николаев вынужден был остановить матч на определенное время, так как поле заволокло дымом. Кроме того, фанаты ЦСКА и «Спартака» начали перекидываться горящими файерами.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил корреспонденту «Советского спорта», что ему «стыдно за это».
Сергей Чебан, представляющий РФПЛ, в свою очередь, от комментариев отказался.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция