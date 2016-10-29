Исполнительный директор РФПЛ отказался комментировать беспорядки на дерби

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан отказался комментировать беспорядки, которые произошли во время матча «Спартак» - ЦСКА (3:1).

Напомним, фанаты «Спартака» и ЦСКА на протяжении всего матча жгли пиротехнику, а во втором тайме главный арбитр Алексей Николаев вынужден был остановить матч на определенное время, так как поле заволокло дымом. Кроме того, фанаты ЦСКА и «Спартака» начали перекидываться горящими файерами.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил корреспонденту «Советского спорта», что ему «стыдно за это».

Сергей Чебан, представляющий РФПЛ, в свою очередь, от комментариев отказался.