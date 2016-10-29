Киевское «Динамо» обыграло «Карпаты»
Матч 13-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и львовскими «Карпатами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».
В составе динамовцев отличились Артем Беседин,
Домагой Вида, Николай Морозюк и Павел Ориховский. «Карпаты» ответили голом
Тараса Завийского. «Динамо» набрало 27 очков и на данный момент занимает второе
место в чемпионате Украины. У «Карпат» из-за очкового штрафа в активе только
одно очко, команда идет последней.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
13-й тур
Матч
Динамо К - Карпаты - 4:1 (2:0)
Голы
Беседин 18 (1:0). Вида 28 (2:0). Морозюк 81 (3:0). Ориховский 84 (4:0). Завийский 86 (4:1).
Состав
Динамо К: Рудько, Вида, Хачериди (Очигава, 46), Ориховский, Гусев, Макаренко, Цыганков (Громов, 69), Морозюк, Сидорчук (Буяльский, 78), Корзун, Беседин
Карпаты: Мысак, Кравец, Чачуа, Нестеров, Зубейко, Вербный, Лобай, Худобяк (Окечукву, 80), Завийский, Грисьо (Страшкевич, 87), Густаво
Предупреждения:
Гусев, 54 - Кравец, 34; Мысак, 41
Судья:
Юрий Вакс (Украина)
Место и дата
29 октября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция