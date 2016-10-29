Андрей Назаров: Последние 40 секунд стали ключевыми
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Югрой» (2:1).
- Поговорил с ребятами, есть у нас, над чем работать. Впереди 8 дней отдыха, после которого нас ждет тяжелейший выезд. Задачи никто не снимал, поэтому готовимся.
Не буду раскрывать все секреты, потому что они на самом деле есть. Я думаю, у любого тренера есть свои методы. Но основное, это добиться от игроков не просто желания выиграть, а выиграть именно сегодня. Наверное, вот такой рецепт.
Мне понравилось, как ребята сегодня самоотверженно ложились под шайбу. Очень понравились силовые приемы, желание, атмосфера в раздевалке. Наверное, какие-то нашел я слова. Не хочу сказать ничего плохого про предыдущие тренерские штабы. Просто нашел какие-то слова более понятные для ребят.
- То, что на игре сегодня не было молодых
игроков, это была целенаправленная стратегия?
- Знаете, каждая победа сейчас на вес золота, и ставить эксперименты, наверное, не время. Безусловно, они тренируются, всегда рядом с основной командой, и мы следим за ними. Поговорил сегодня с двумя. Есть очень хорошие молодые хоккеисты, не буду называть фамилий. Но сегодня была такая игра, что две команды играют на выживание, обеим позарез нужны очки. И повторюсь, что сегодня верные болельщики за нас хорошо болели, и эти последние 40 секунд стали ключевыми, - цитирует Назарова официальный сайт «Нефтехимика».
Напомним, сегодня Андрей Назаров был назначен главным тренером «Нефтехимика», подписал контракт с командой до конца сезона-2016/17.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Югра - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Лапенков (Медведев, Горбунов), 2:52 (0:1). Секстон (Брюле, Гюнге), 14:34 (1:1 - бол.). Коньков (Макаров Д., Лямин), 59:19 (2:1).
Место и дата
29 октября 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция