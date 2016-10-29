Андрей Назаров: Последние 40 секунд стали ключевыми

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Югрой» (2:1).

- Поговорил с ребятами, есть у нас, над чем работать. Впереди 8 дней отдыха, после которого нас ждет тяжелейший выезд. Задачи никто не снимал, поэтому готовимся.

Не буду раскрывать все секреты, потому что они на самом деле есть. Я думаю, у любого тренера есть свои методы. Но основное, это добиться от игроков не просто желания выиграть, а выиграть именно сегодня. Наверное, вот такой рецепт.

Мне понравилось, как ребята сегодня самоотверженно ложились под шайбу. Очень понравились силовые приемы, желание, атмосфера в раздевалке. Наверное, какие-то нашел я слова. Не хочу сказать ничего плохого про предыдущие тренерские штабы. Просто нашел какие-то слова более понятные для ребят.

- То, что на игре сегодня не было молодых игроков, это была целенаправленная стратегия?

- Знаете, каждая победа сейчас на вес золота, и ставить эксперименты, наверное, не время. Безусловно, они тренируются, всегда рядом с основной командой, и мы следим за ними. Поговорил сегодня с двумя. Есть очень хорошие молодые хоккеисты, не буду называть фамилий. Но сегодня была такая игра, что две команды играют на выживание, обеим позарез нужны очки. И повторюсь, что сегодня верные болельщики за нас хорошо болели, и эти последние 40 секунд стали ключевыми, - цитирует Назарова официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, сегодня Андрей Назаров был назначен главным тренером «Нефтехимика», подписал контракт с командой до конца сезона-2016/17.

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