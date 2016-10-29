Александр Жуков: Думаю, теперь Черчесов вполне может вызвать Глушакова в сборную

читайте также

Анатолий Бышовец: Ошибка Акинфеева придала сопернику уверенности Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Сергей Юран: Рано говорить, что этот сезон для «Спартака» чемпионский Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Ролан Гусев: «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата РФПЛ между столичными «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Этот «Спартак» – подлинник! Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белых Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белых над ЦСКА.

Игорь Захаров: Не думаю, что Николаев будет наказан Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров прокомментировал эпизод с возможным назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА.

«Спартак» сильнее ЦСКА». Игроки обеих команд признались в этом Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич и защитник «Спартака» Сердар Таски покинули «Открытие-Арену» с разным настроением, но с одной мыслью.

И что такое рыцарь без удачи? Василий Уткин – об эмоциях субботнего дерби Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – об эмоциях субботнего дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Исполнительный директор РФПЛ отказался комментировать беспорядки на дерби Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан отказался комментировать беспорядки, которые произошли во время матча «Спартак» - ЦСКА (3:1).

Александр Мостовой: На ЦСКА повлияла грубая ошибка Акинфеева Бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 12-го РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Аркадий Дворкович: «Спартак» больше соскучился по победам, чекм ЦСКА Вице-премьер России считает, что у красно-белых было больше желания победить.

Вице-премьер России Дворкович заявил, что ему стыдно из-за фанатских беспорядков Вице-премьер России заявил корреспонденту «Советского спорта», что ему стыдно из-за беспорядков фанатов.

Аркадий Дворкович: У «Спартака» пока не чемпионская игра Вице-премьер России Аркадий Дворкович поделился мнением о победе «Спартака» над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.

Сердар Таски: «Спартак» в этом сезоне сильнее ЦСКА Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от московского дерби. Напомним, его команда обыграла ЦСКА в 12-м туре чемпионата России со счетом 3:1.

Андрей Червиченко: Атакующей группы как таковой у ЦСКА сегодня нет Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко по просьбе «Советского спорта» оценил атакующий потенциал ЦСКА, который сегодня в 12-м туре чемпионата России уступил красно-белым (1:3).

Роман Широков: Абсолютно все по делу, «Спартак» контролировал весь матч Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Валерий Рейнгольд: Что было бы, если ЦСКА забил при счете 1:0? Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).

Зоран Тошич: Не знаю, что еще Слуцкому надо выиграть, чтобы от него отстали Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ (1:3) рассказал о слухах вокруг Леонида Слуцкого.

Евгений Алдонин: В первом голе была стопроцентная ошибка Акинфеева Бывший полузащитник московских армейцев Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Леонид Слуцкий: Каждый день, прожитый с ЦСКА, очень сложен Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ (1:3).