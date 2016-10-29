Александр Жуков: Думаю, теперь Черчесов вполне может вызвать Глушакова в сборную
Председатель ОКР Александр Жуков после матча «Спартак» - ЦСКА (3:1) прокомментировал игру Дениса Глушакова, забившего гол и отдавшего результативный пас.
- Позовет ли теперь Черчесов Глушакова в сборную? Думаю, это вполне возможно, - говорит Александр Жуков. - Но рано говорить о чемпионстве. «Зенит» неплохо идет. Хотя, конечно, «Спартак» в этом сезоне лучше смотрится, приятно смотреть. Вообще не помню, когда «Спартак» в последний раз выигрывал у ЦСКА. У армейцев много травмированных. Наверняка, когда Еременко и Дзагоев вернутся, будет совсем другая игра.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция