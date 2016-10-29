«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию»
Матч регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией»
и «Атлантой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 104:72 в пользу «Атланты».
В составе победителей самым результативным стал
Пол Миллсэп. В его активе 17 очков. У «Филадельфии» по 14 очков набрали Джоэль
Эмбиид и Серхио Родригес. Для «Атланты»
это вторая победа в двух матчах. «Филадельфия» в двух стартовых играх уступила.
НБА. Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Атланта - 72:104
Место и дата
29 октября 19:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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