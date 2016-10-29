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«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией» и «Атлантой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 104:72 в пользу «Атланты».

В составе победителей самым результативным стал Пол Миллсэп. В его активе 17 очков. У «Филадельфии» по 14 очков набрали Джоэль Эмбиид и Серхио Родригес.  Для «Атланты» это вторая победа в двух матчах. «Филадельфия» в двух стартовых играх уступила.

НБА. Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Атланта - 72:104

Место и дата

29 октября 19:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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