Игорь Захаров: Не думаю, что Николаев будет наказан
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров прокомментировал эпизод с возможным назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА.
- Это нарушение правил и 11 метров без желтой карточки, если эпизод происходил в штрафной площади. В целом, на результат этот эпизод не повлиял. Счет закономерен. «Спартак» был посильнее ЦСКА, если говорить по-футбольному. Не думаю, что Николаев будет наказан. Его вина тут невелика. Тем более, он провел игру на очень хорошем уровне, - передает слова Захарова «Р-Спорт».
Напомним, что на 67-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Спартака» мяч попал в руку полузащитнику красно-белых Дмитрию Комбарову, находящемуся на линии штрафной.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция