Игорь Захаров: Не думаю, что Николаев будет наказан

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров прокомментировал эпизод с возможным назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА.

- Это нарушение правил и 11 метров без желтой карточки, если эпизод происходил в штрафной площади. В целом, на результат этот эпизод не повлиял. Счет закономерен. «Спартак» был посильнее ЦСКА, если говорить по-футбольному. Не думаю, что Николаев будет наказан. Его вина тут невелика. Тем более, он провел игру на очень хорошем уровне, - передает слова Захарова «Р-Спорт».

Напомним, что на 67-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Спартака» мяч попал в руку полузащитнику красно-белых Дмитрию Комбарову, находящемуся на линии штрафной.