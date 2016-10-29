Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят – 18-й
На Гран-при Мексики завершилась квалификация.
Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Британец на 0,254 опередил своего партнера по команде Нико Росберга, который
стал вторым. Третье место занял Макс Ферстаппен, следом расположился еще один
пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят
выбыл после первого сегмента и будет стартовать 18-м.
Гран-при Мексики. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.18,704
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,254
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,429
5. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +0,626
6. Кими Райкконен («Феррари») +0,672
7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,677
8. Валттери Боттас («Уильямс») +0,847
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,328
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,674
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
12. Серхио Перес («Форс Индия»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Кевин Магнуссен («Рено»)
15. Маркус Эрикссон («Заубер»)
16. Паскаль Верляйн («Манор»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
18. Даниил Квят («Торо Россо»)
19. Фелипе Наср («Заубер»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Ромен Грожан («Хаас»)
Джолион Палмер («Рено») в
квалификации не участвовал и будет стартовать последним. Гонка состоится завтра
и начнется в 22:00 по Москве. «Советский
спорт» проведет ее текстовую трансляцию.