Ролан Гусев: «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата РФПЛ между столичными «Спартаком» и ЦСКА (3:1).
- Армейцы все равно будут бороться за титул. Команда отыгрывала и 9 очков, и 13 в свое время. ЦСКА - опытный боец в этом плане, и его со счетов сбрасывать нельзя. Все спокойно. Никаких истерик не будет. Ребята выберутся из этой ситуации и добьются тех целей, которые перед собой ставят.
Не сказал бы, что счет по игре. На игре ЦСКА сказываются кадровые проблемы. Отсутствие таких игроков как Еременко, Дзагоев, проданный летом Муса... В целом, матч получился хорошим, интересным. «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами. Их игра стала более агрессивной, более атакующей. Ну, а Зе Луиш и Промес - футболисты очень высокого уровня, - передает слова Гусева «Р-Спорт».
После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция