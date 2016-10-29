Ролан Гусев: «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата РФПЛ между столичными «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

- Армейцы все равно будут бороться за титул. Команда отыгрывала и 9 очков, и 13 в свое время. ЦСКА - опытный боец в этом плане, и его со счетов сбрасывать нельзя. Все спокойно. Никаких истерик не будет. Ребята выберутся из этой ситуации и добьются тех целей, которые перед собой ставят.

Не сказал бы, что счет по игре. На игре ЦСКА сказываются кадровые проблемы. Отсутствие таких игроков как Еременко, Дзагоев, проданный летом Муса... В целом, матч получился хорошим, интересным. «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами. Их игра стала более агрессивной, более атакующей. Ну, а Зе Луиш и Промес - футболисты очень высокого уровня, - передает слова Гусева «Р-Спорт».

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.