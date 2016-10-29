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«Баффало» обыграл «Флориду»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Флоридой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баффало».

В составе победителей отличились Юхан Ларссон, Кайл Окпосо и Сэм Райнхарт. У «Флориды» на лед выходил российский защитник Дмитрий Куликов, результативными действиями он не отметился.

«Баффало» набрал шесть очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. У «Флориды» семь очков и 11-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Баффало - Флорида - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Ларссон (Джионта, Фолиньо), 7:47 (1:0). Окпосо (Ристолайнен, Рейнхарт), 25:57 (2:0 - бол.). Рейнхарт (Моулсон), 48:48 (3:0).

Место и дата

29 октября 20:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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