«Баффало» обыграл «Флориду»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и
«Флоридой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баффало».
В составе победителей отличились Юхан Ларссон,
Кайл Окпосо и Сэм Райнхарт. У «Флориды» на лед выходил российский защитник
Дмитрий Куликов, результативными действиями он не отметился.
«Баффало» набрал шесть очков и занимает 14-е
место в Восточной конференции. У «Флориды» семь очков и 11-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Флорида - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Ларссон (Джионта, Фолиньо), 7:47 (1:0). Окпосо (Ристолайнен, Рейнхарт), 25:57 (2:0 - бол.). Рейнхарт (Моулсон), 48:48 (3:0).
Место и дата
29 октября 20:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
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