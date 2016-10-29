«Баффало» обыграл «Флориду»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Флоридой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баффало».

В составе победителей отличились Юхан Ларссон, Кайл Окпосо и Сэм Райнхарт. У «Флориды» на лед выходил российский защитник Дмитрий Куликов, результативными действиями он не отметился.

«Баффало» набрал шесть очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. У «Флориды» семь очков и 11-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат