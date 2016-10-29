Юкка Ялонен: Конечно, недовольны сегодняшним результатом

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом».

- Поздравляю соперника с победой. Конечно, недовольны сегодняшним результатом, но были и позитивные моменты. Особенно хорошо наша команда играла во втором периоде, было много возможностей и моментов, но, к сожалению, забили только один гол. В третьем периоде допустили пару ошибок, а соперник реализовал эти шансы, - передает слова Ялонена пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» дома взял верх над «Йокеритом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ. 9 ноября «Локомотив» примет «Северсталь», а «Йокерит» днем ранее сыграет дома с «Амуром».