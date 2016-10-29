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Юкка Ялонен: Конечно, недовольны сегодняшним результатом

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом».

- Поздравляю соперника с победой. Конечно, недовольны сегодняшним результатом, но были и позитивные моменты. Особенно хорошо наша команда играла во втором периоде, было много возможностей и моментов, но, к сожалению, забили только один гол. В третьем периоде допустили пару ошибок, а соперник реализовал эти шансы, - передает слова Ялонена пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» дома взял верх над «Йокеритом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ. 9 ноября «Локомотив» примет «Северсталь», а «Йокерит» днем ранее сыграет дома с «Амуром».

Матч

Локомотив - Йокерит - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы:

Коршков (Красковский, Полунин), 3:47 (1:0). Регин (Йормакка, О'Нейлл), 21:43 (1:1 - бол.). Козун (Контиола), 45:14 (2:1). Тэлбот (Контиола, Козун), 50:33 (3:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 55:47 (4:1 - бол.).

Место и дата

29 октября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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