Алексей Кудашов: В нужный момент забили второй гол

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями после матча с «Йокеритом».

- Хочу поздравить болельщиков и команду с победой. Сегодня была хорошая, содержательная, качественная игра. Полматча была равная борьба, могла выиграть любая команда. Мы в нужный момент забили второй гол, наверное, поэтому и выиграли. Хочу похвалить соперника – очень организованная, мощная и быстрая команда, так что победа в матче с ней важна вдвойне.

Месяц назад была серьезная критика, сейчас похвала. Не буду как-то комментировать эти игры. Да, сейчас сбалансированная, нормальная игра. Когда проигрывали или тяжело играли, я говорил, что паники нет, мы стараемся улучшить моменты, вот сейчас удалось улучшить, сейчас такая игра. Конечно, будут и не впечатляющие матчи, некрасивые, поэтому давайте радоваться сегодняшним победам. - передает слова Кудашова пресс-служба ярославской команды.



Напомним, что «Локомотив» дома взял верх над «Йокеритом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ. 9 ноября «Локомотив» примет «Северсталь», а «Йокерит» днем ранее сыграет дома с «Амуром».