Алексей Кудашов: В нужный момент забили второй гол
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями после матча с «Йокеритом».
- Хочу поздравить болельщиков и команду с победой. Сегодня была хорошая, содержательная, качественная игра. Полматча была равная борьба, могла выиграть любая команда. Мы в нужный момент забили второй гол, наверное, поэтому и выиграли. Хочу похвалить соперника – очень организованная, мощная и быстрая команда, так что победа в матче с ней важна вдвойне.
Месяц назад была серьезная критика, сейчас похвала. Не буду как-то
комментировать эти игры. Да, сейчас сбалансированная, нормальная игра.
Когда проигрывали или тяжело играли, я говорил, что паники нет, мы
стараемся улучшить моменты, вот сейчас удалось улучшить, сейчас такая
игра. Конечно, будут и не впечатляющие матчи, некрасивые, поэтому
давайте радоваться сегодняшним победам. - передает слова Кудашова пресс-служба ярославской команды.
Напомним, что «Локомотив» дома взял верх над «Йокеритом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ. 9 ноября «Локомотив» примет «Северсталь», а «Йокерит» днем ранее сыграет дома с «Амуром».
Матч
Локомотив - Йокерит - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы:
Коршков (Красковский, Полунин), 3:47 (1:0). Регин (Йормакка, О'Нейлл), 21:43 (1:1 - бол.). Козун (Контиола), 45:14 (2:1). Тэлбот (Контиола, Козун), 50:33 (3:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 55:47 (4:1 - бол.).
Место и дата
29 октября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция