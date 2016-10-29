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«Сент-Этьен» и «Монако» сыграли вничью

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Монако» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе монегасков отличился Камил Глик, у «зеленых» гол в активе Лоика Перрена.

«Монако» набрал 23 очка и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 17 очков и шестое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

Матч

Сент-Этьен - Монако - 1:1 (1:1)

Голы

Глик 5 (0:1). Перрен 18 (1:1).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге, Перрен, Лакруа, Севе (Дабо, 85), Верето, Сельнес, Малькуи, Берич (Тофт-Содерлунд, 77), Монне-Паке, Таннане (Руа, 78)

Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди, Фабиньо, Сидибе, Бакайоко, Лемар, Силва (Бошилиа, 77), Жермен (Фалькао, 65), Мбаппе (Каррильо, 85)

Предупреждения:

нет - Менди, 49; Фабиньо, 53; Глик, 58; Эмерсон, 82

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

29 октября 21:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

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