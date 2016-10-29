«Сент-Этьен» и «Монако» сыграли вничью
Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном»
и «Монако» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе монегасков отличился Камил Глик, у «зеленых»
гол в активе Лоика Перрена.
«Монако» набрал 23 очка и занимает второе место в
чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 17 очков и шестое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
Матч
Сент-Этьен - Монако - 1:1 (1:1)
Голы
Глик 5 (0:1). Перрен 18 (1:1).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге, Перрен, Лакруа, Севе (Дабо, 85), Верето, Сельнес, Малькуи, Берич (Тофт-Содерлунд, 77), Монне-Паке, Таннане (Руа, 78)
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди, Фабиньо, Сидибе, Бакайоко, Лемар, Силва (Бошилиа, 77), Жермен (Фалькао, 65), Мбаппе (Каррильо, 85)
Предупреждения:
нет - Менди, 49; Фабиньо, 53; Глик, 58; Эмерсон, 82
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
29 октября 21:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция