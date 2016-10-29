Сергей Юран: Рано говорить, что этот сезон для «Спартака» чемпионский

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

- «Спартак» победил по делу. Красно-белые на протяжении всего матча контролировали игру. Было сложно понять, за счёт чего ЦСКА может добиться положительного результата. Забей Траоре в конце первого тайма, может быть, всё сложилось бы по-другому. Очевидно, что «армейцам» не хватало креативности. «Спартак» понравился дисциплиной и самоотдачей.

Рано говорить, что этот сезон для «Спартака» чемпионский. Красно-белым нужно забыть этот матч и идти дальше. Тогда это приблизит команду к титулу. Ведь жить в эйфории всегда чревато, - цитирует Юрана «Чемпионат».

После этой победы «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.