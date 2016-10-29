Сергей Юран: Рано говорить, что этот сезон для «Спартака» чемпионский
Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).
- «Спартак» победил по делу. Красно-белые на протяжении всего матча контролировали игру. Было сложно понять, за счёт чего ЦСКА может добиться положительного результата. Забей Траоре в конце первого тайма, может быть, всё сложилось бы по-другому. Очевидно, что «армейцам» не хватало креативности. «Спартак» понравился дисциплиной и самоотдачей.
Рано говорить, что этот сезон для «Спартака» чемпионский. Красно-белым нужно забыть этот матч и идти дальше. Тогда это приблизит команду к титулу. Ведь жить в эйфории всегда чревато, - цитирует Юрана «Чемпионат».
После этой победы «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция