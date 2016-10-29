Анатолий Бышовец: Ошибка Акинфеева придала сопернику уверенности

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

- У «Спартака» перед матчем возможности были очевидно выше, это связано и с обстановкой вокруг ЦСКА, и с последними результатами армейцев, которые наложили определенный отпечаток. Надо учитывать и фактор того, что ЦСКА вскоре будет играть в Лиге чемпионов с «Монако» , и понятно, что армейцы держали в голове эту игру, отсюда в начале матча инициатива была отдана «Спартаку», который сумел этим распорядиться. К тому же, ошибка Акинфеева придала сопернику еще больше уверенности, она стала результатом отсутствия конкуренции во вратарской линии армейцев. Столько лет Акинфеев в воротах, что это не могло не сказаться психологически на нем, отсюда и ошибки, - цитирует Бышовца ТАСС.

Напомним, что после победы над армейцами «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.