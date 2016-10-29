Александр Бубнов: Акинфеев подвел ЦСКА, его ошибка сыграла роковую роль

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.

«В первом тайме, по большому счету, особенно острых моментов контролировавший мяч «Спартак» не создал. Но гостей подвёл обычно наиболее надежный в их составе голкипер, который отчего-то решил отразить весьма заурядный удар Глушакова не ладонями, а кулаками. Удивительно! Как итог, эта ошибка Акинфеева сыграла для ЦСКА роковую роль (что, впрочем, не отменят фактора неверной изначально тактики). Подобные «пенки» в столь важных матчах меняют соотношение сил, лишают уверенности и психологического комфорта. Причем, как и в матче с «Локомотивом», угроза пришла из центра. Оттуда, откуда армейцы ее не ждали.

Лидерство «Спартака» закономерно, прогресс от игры к игре очевиден. Красно-белые действуют качественнее и увереннее. При этом у них есть ресурс для улучшения, который они активно используют. У ЦСКА этого ресурса нет, как и стремления менять тактический рисунок. По состоянию на сегодняшний день семиочковая фора «Спартака» по отношению к соседу может оказаться непреодолимой. Во всяком случае, бороться за титул армейцам будет очень тяжело», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет в матче на 19-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков. На 76-й минуте встречи нападающий Зе Луиш удвоил преимущество «Спартака». За восемь минут до конца основного времени матча шведский форвард ЦСКА Карлос Страндберг ударом головой сократил разницу в счете. Однако на 89-й минуте Зе Луиш оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

На 68-й минуте главный арбитр встречи Алексей Николаев прервал матч из-за задымления, вызванного сожжением болельщиками пиротехники. Спустя три минуты, едва туман рассеялся, игра была возобновлена.

Отметим, матч стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это игра стала 500-й в составе армейской команды.

Добавим, что на матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0), который посетили 43 710 зрителей.

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.