Александр Бубнов: Акинфеев подвел ЦСКА, его ошибка сыграла роковую роль
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился
впечатлениями после матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России.
Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.
«В первом тайме, по большому счету, особенно острых моментов контролировавший мяч «Спартак» не создал. Но гостей подвёл обычно наиболее надежный в их составе голкипер, который отчего-то решил отразить весьма заурядный удар Глушакова не ладонями, а кулаками. Удивительно! Как итог, эта ошибка Акинфеева сыграла для ЦСКА роковую роль (что, впрочем, не отменят фактора неверной изначально тактики). Подобные «пенки» в столь важных матчах меняют соотношение сил, лишают уверенности и психологического комфорта. Причем, как и в матче с «Локомотивом», угроза пришла из центра. Оттуда, откуда армейцы ее не ждали.
Лидерство
«Спартака» закономерно, прогресс от игры к игре очевиден.
Красно-белые действуют качественнее и увереннее. При этом у них есть
ресурс для улучшения, который они активно используют. У ЦСКА этого ресурса
нет, как и стремления менять тактический рисунок. По состоянию
на сегодняшний день семиочковая фора «Спартака» по отношению
к соседу может оказаться непреодолимой. Во всяком случае, бороться
за титул армейцам будет очень тяжело», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Счет
в матче на 19-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков. На 76-й
минуте встречи нападающий Зе Луиш удвоил преимущество «Спартака». За восемь
минут до конца основного времени матча шведский форвард ЦСКА Карлос Страндберг
ударом головой сократил разницу в счете. Однако на 89-й минуте Зе Луиш оформил
дубль и установил окончательный счет в матче.
На 68-й
минуте главный арбитр встречи Алексей Николаев прервал матч из-за задымления,
вызванного сожжением болельщиками пиротехники. Спустя три минуты, едва туман
рассеялся, игра была возобновлена.
Отметим,
матч стал юбилейным для голкипера
гостей Игоря Акинфеева. Это игра стала 500-й в составе армейской команды.
Добавим,
что на матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом
посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче
6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0),
который посетили 43 710 зрителей.
После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция