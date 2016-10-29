Льюис Хэмилтон: Пока что этап складывается для меня хорошо

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Мексики. Напомним, что он занял первое место

«У меня нет особой тактики, если честно. Я здесь только для того, чтобы делать свою работу, и я намерен повторить успех предыдущего уик-энда.

Пока что этап складывается для меня хорошо, и я с нетерпением жду гонку. Мы довольны автомобилем и нашим темпом на длинных отрезках, поэтому я хочу скорее снова выехать на трассу», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Напомним, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место.

Гран-при Мексики. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.18,704

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,254

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,429

5. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +0,626

6. Кими Райкконен («Феррари») +0,672

7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,677

8. Валттери Боттас («Уильямс») +0,847

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,328

10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,674

Выбыли после второго сегмента:

11. Фернандо Алонсо («Макларен»)

12. Серхио Перес («Форс Индия»)

13. Дженсон Баттон («Макларен»)

14. Кевин Магнуссен («Рено»)

15. Маркус Эрикссон («Заубер»)

16. Паскаль Верляйн («Манор»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

18. Даниил Квят («Торо Россо»)

19. Фелипе Наср («Заубер»)

20. Эстебан Окон («Манор»)

21. Ромен Грожан («Хаас»)

Джолион Палмер («Рено») в квалификации не участвовал из-за технических проблем.