Льюис Хэмилтон: Пока что этап складывается для меня хорошо
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон
поделился впечатлениями после Гран-при Мексики. Напомним, что он занял первое
место
«У меня
нет особой тактики, если честно. Я здесь только для того, чтобы делать свою
работу, и я намерен повторить успех предыдущего уик-энда.
Пока
что этап складывается для меня хорошо, и я с нетерпением жду гонку. Мы довольны
автомобилем и нашим темпом на длинных отрезках, поэтому я хочу скорее снова
выехать на трассу», - цитирует Хэмилтона Autosport.
Напомним, что российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят занял 18-е место.
Гран-при Мексики. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.18,704
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,254
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,429
5. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +0,626
6. Кими Райкконен («Феррари») +0,672
7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,677
8. Валттери Боттас («Уильямс») +0,847
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,328
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,674
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
12. Серхио Перес («Форс Индия»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Кевин Магнуссен («Рено»)
15. Маркус Эрикссон («Заубер»)
16. Паскаль Верляйн («Манор»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
18. Даниил Квят («Торо Россо»)
19. Фелипе Наср («Заубер»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Ромен Грожан («Хаас»)
Джолион Палмер («Рено») в
квалификации не участвовал из-за технических проблем.