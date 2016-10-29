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«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Гранаду»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Барселоны».

Единственный мяч на 48-й минуте забил Рафинья Алькантара. Он добил мяч в ворота в падении через себя после попадания в штангу. Больше «Барсе» отличиться не удалось. «Барселона» набрала 22 очка и занимает второе место в чемпионате Испании, отставая на два пункта от лидирующего «Реала». У «Гранады» три очка и последнее место.

Чемпионат Испании. Примера

10-й тур

Матч

Барселона - Гранада - 1:0 (0:0)

Голы

Рафинья 48 (1:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Динь, Суарес Д. (Гомеш, 71), Рафинья, Роберто, Ракитич, Маскерано, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 83), Месси

Гранада: Очоа, Везу, Силва Г., Ломбан, Сонье, Карсела-Гонсалес, Тораль (Сампер, 77), Перейра (Бога, 60), Агбо, Куэнка, Кравец (Барраль, 72)

Предупреждения:

Неймар, 87 - Силва Г., 11; Тораль, 73; Ломбан, 79; Везу, 87

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

29 октября 21:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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