«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Гранаду»
Матч десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной»
и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Барселоны».
Единственный мяч на 48-й минуте забил Рафинья
Алькантара. Он добил мяч в ворота в падении через себя после попадания в
штангу. Больше «Барсе» отличиться не удалось. «Барселона» набрала 22 очка и
занимает второе место в чемпионате Испании, отставая на два пункта от
лидирующего «Реала». У «Гранады» три очка и последнее место.
Чемпионат Испании. Примера
10-й тур
Барселона - Гранада - 1:0 (0:0) Рафинья 48 (1:0). Барселона: тер Штеген, Умтити, Динь, Суарес Д. (Гомеш, 71), Рафинья, Роберто, Ракитич, Маскерано, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 83), Месси Гранада: Очоа, Везу, Силва Г., Ломбан, Сонье, Карсела-Гонсалес, Тораль (Сампер, 77), Перейра (Бога, 60), Агбо, Куэнка, Кравец (Барраль, 72) Неймар, 87 - Силва Г., 11; Тораль, 73; Ломбан, 79; Везу, 87 Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) 29 октября 21:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Барселона - Гранада - 1:0 (0:0)
Рафинья 48 (1:0).
Барселона: тер Штеген, Умтити, Динь, Суарес Д. (Гомеш, 71), Рафинья, Роберто, Ракитич, Маскерано, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 83), Месси
Гранада: Очоа, Везу, Силва Г., Ломбан, Сонье, Карсела-Гонсалес, Тораль (Сампер, 77), Перейра (Бога, 60), Агбо, Куэнка, Кравец (Барраль, 72)
Неймар, 87 - Силва Г., 11; Тораль, 73; Ломбан, 79; Везу, 87
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
29 октября 21:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция