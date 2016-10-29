Гол Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Наполи»

В субботу в матче 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Наполи». Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче на 54-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Спустя четыре минуты испанский нападающий «Наполи» Хосе Кальехон восстановил равновесие. На 71-й минуте Гонсало Игуаин установил окончательный счет в матче.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

После этой игры «Ювентус», набрав 27 очков, продолжает лидировать в чемпионате Италии. «Наполи», имея в активе 20 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 6 ноября «Ювентус» на выезде сыграет с «Кьево». «Наполи» 5 октября примет дома «Лацио».