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Гол Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Наполи»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в матче 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Наполи». Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче на 54-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Спустя четыре минуты испанский нападающий «Наполи» Хосе Кальехон восстановил равновесие. На 71-й минуте Гонсало Игуаин установил окончательный счет в матче.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

После этой игры «Ювентус», набрав 27 очков, продолжает лидировать в чемпионате Италии. «Наполи», имея в активе 20 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 6 ноября «Ювентус» на выезде сыграет с «Кьево». «Наполи» 5 октября примет дома «Лацио».

Матч

Ювентус - Наполи - 2:1 (0:0)

Голы

Бонуччи 50 (1:0). Кальехон 54 (1:1). Игуаин 71 (2:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Кьеллини (Куадрадо, 39), Лихтштайнер, Бардзальи, Бонуччи, Пьянич (Маркизио, 68), Хедира, Эрнанес (Стураро, 76), Манджукич, Игуаин

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Кирикеш, Хюсай, Аллан, Гамшик (Эль-Каддури, 82), Диавара, Мертенс, Инсинье Л. (Джаккерини, 61), Кальехон

Предупреждения:

Кьеллини, 21; Алекс, 22; Эрнанес, 62; Манджукич, 85 - Инсинье Л., 30

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

29 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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