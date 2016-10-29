Нико Росберг: В гонке у меня будет шанс на победу
Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился
впечатлениями после квалификации Гран-при Мексики. Напомним, что он занял
второе место, уступив своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.
«Я вновь в двух десятых секунды
позади Льюиса. Он проехал блестящий круг в отличие от меня. Но я относительно
доволен. Конечно, это не поул, но в любом случае завтра у меня будет шанс.
По ходу
уик-энда потребовалось чуть больше времени, чем обычно, чтобы определиться с
направлением в выборе настроек. В большей степени это было связано с
температурой шин, поскольку весь уик-энд довольно прохладно.
Так что
пришлось понервничать, потребовалось чуть больше времени. Но в конце концов мы
разобрались, так что всё прошло нормально», - цитирует Росберга Autosport.
Напомним, что российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят занял 18-е место.
Гран-при Мексики. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.18,704
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,254
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,429
5. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +0,626
6. Кими Райкконен («Феррари») +0,672
7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,677
8. Валттери Боттас («Уильямс») +0,847
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,328
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,674
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
12. Серхио Перес («Форс Индия»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Кевин Магнуссен («Рено»)
15. Маркус Эрикссон («Заубер»)
16. Паскаль Верляйн («Манор»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
18. Даниил Квят («Торо Россо»)
19. Фелипе Наср («Заубер»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Ромен Грожан («Хаас»)
Джолион Палмер («Рено») в
квалификации не участвовал из-за технических проблем.