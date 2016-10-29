Нико Росберг: В гонке у меня будет шанс на победу

Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Мексики. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

«Я вновь в двух десятых секунды позади Льюиса. Он проехал блестящий круг в отличие от меня. Но я относительно доволен. Конечно, это не поул, но в любом случае завтра у меня будет шанс.

По ходу уик-энда потребовалось чуть больше времени, чем обычно, чтобы определиться с направлением в выборе настроек. В большей степени это было связано с температурой шин, поскольку весь уик-энд довольно прохладно.

Так что пришлось понервничать, потребовалось чуть больше времени. Но в конце концов мы разобрались, так что всё прошло нормально», - цитирует Росберга Autosport.

Напомним, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место.

Гран-при Мексики. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.18,704

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,254

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,429

5. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +0,626

6. Кими Райкконен («Феррари») +0,672

7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,677

8. Валттери Боттас («Уильямс») +0,847

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,328

10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,674

Выбыли после второго сегмента:

11. Фернандо Алонсо («Макларен»)

12. Серхио Перес («Форс Индия»)

13. Дженсон Баттон («Макларен»)

14. Кевин Магнуссен («Рено»)

15. Маркус Эрикссон («Заубер»)

16. Паскаль Верляйн («Манор»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

18. Даниил Квят («Торо Россо»)

19. Фелипе Наср («Заубер»)

20. Эстебан Окон («Манор»)

21. Ромен Грожан («Хаас»)

Джолион Палмер («Рено») в квалификации не участвовал из-за технических проблем.