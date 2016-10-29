Сергей Коньков: Назаров попросил сыграть в активный хоккей

Капитан «Нефтехимика» Сергей Коньков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (2:1).

- Андрей Викторович попросил сыграть в активный хоккей. Последние игры у нас ничего не получалось, и настроение было соответствующее. После четырех поражений надо было что-то менять. Начали матч с того, что стали действовать активно. Сегодня у нас было достаточно моментов, и, наверное, со стороны было интересно смотреть. Слава Богу, что

Мы выходили и старались играть, прежде всего, надежно. В концовке третьего периода надо было обезопасить свои ворота. А получилось так, что на контратаке мы смогли забить.

- Какую еще установку давал Назаров, кроме игры в активный хоккей?

- Он сам понимает, что за одну игру ничего изменить нельзя. Главное, играть активнее и чтобы защитники сыграли строже и лишний раз не подключались к атаке. Обезопасить свои ворота и искать счастья у чужих, - передает слова пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, 29 октября Андрей Назаров был назначен главным тренером «Нефтехимика», подписал контракт с командой до конца сезона-2016/17.