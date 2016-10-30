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Евгений Кафельников: Спасибо «Спартаку» за подаренные эмоции

Источник:  Twitter.comКомментарии

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение о победе красно-белых над земляками из ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1).

«Спасибо команде за подаренные эмоции сегодня! Давненько мы не лидировали после 12 туров! 44 884 человека на сегодняшнем матче говорят только об одном: «Спартак» - самая популярная команда в России», — написал Кафельников в «твиттере».

Футболисты «Спартака» в субботу на домашней арене победили армейцев в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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