Евгений Кафельников: Спасибо «Спартаку» за подаренные эмоции
Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака»
Евгений Кафельников высказал мнение о победе красно-белых над земляками из ЦСКА
в матче 12-го тура чемпионата России (3:1).
«Спасибо команде за подаренные эмоции сегодня! Давненько мы не лидировали после 12 туров! 44 884 человека на сегодняшнем матче говорят только об одном: «Спартак» - самая популярная команда в России», — написал Кафельников в «твиттере».
Спасибо команде за подаренные эмоции сегодня!👏давненько мы не лидировали после 12 туров. ВПЕРЁД СПАРТАК— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 29 октября 2016 г.
Футболисты «Спартака» в субботу на домашней арене победили армейцев в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция