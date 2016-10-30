Евгений Кафельников: Спасибо «Спартаку» за подаренные эмоции

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение о победе красно-белых над земляками из ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1).

«Спасибо команде за подаренные эмоции сегодня! Давненько мы не лидировали после 12 туров! 44 884 человека на сегодняшнем матче говорят только об одном: «Спартак» - самая популярная команда в России», — написал Кафельников в «твиттере».

Спасибо команде за подаренные эмоции сегодня!👏давненько мы не лидировали после 12 туров. ВПЕРЁД СПАРТАК — Кафельников Евгений (@KYevgeni) 29 октября 2016 г.

Футболисты «Спартака» в субботу на домашней арене победили армейцев в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1.