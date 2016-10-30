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ПСВ обыграл «Витесс» в матче чемпионата Голландии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов - ПСВ нанес поражение «Витессу» в матче 11-го тура чемпионате Голландии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу ПСВ. В составе победителей дубль оформил Гастон Перейро, забивший по мячу в каждом из таймов.

ПСВ с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Голландии, а «Витесс» с 15 очками идет седьмым.

Напомним, что ПСВ 28 сентября сыграл вничью с «Ростовом» в матче группы D Лиги чемпионов со счетом 2:2. Ответный матч соперники проведут в Эйндховене 6 декабря.

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