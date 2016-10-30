«Уралочка» дома разгромила краснодарское «Динамо»
Волейболистки «Уралочки-НТМК» из
Екатеринбурга в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграли
краснодарское «Динамо».
Встреча, прошедшая в субботу в
Екатеринбурге, завершилась победой хозяев паркета в трех партиях – 3:0 (25:20,
25:15, 25:22). Матч продолжался менее полутора часов.
Таким образом, «Уралочка» набрала
девять очков и догнала дуэт лидеров – казанское «Динамо» и «Енисей» из
Красноярска. У «Динамо» из Краснодара осталось шесть очков.
В матчах следующего тура «Уралочка»
7 ноября в Казани встретится с местным «Динамо», а краснодарское «Динамо» 8 ноября примет «Сахалин».
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