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«Уралочка» дома разгромила краснодарское «Динамо»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграли краснодарское «Динамо».

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев паркета в трех партиях – 3:0 (25:20, 25:15, 25:22). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Уралочка» набрала девять очков и догнала дуэт лидеров – казанское «Динамо» и «Енисей» из Красноярска. У «Динамо» из Краснодара осталось шесть очков.

В матчах следующего тура «Уралочка» 7 ноября в Казани встретится с местным «Динамо», а краснодарское «Динамо» 8 ноября примет «Сахалин».

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