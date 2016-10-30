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Медведева выиграла этап Гран-при Skate Canada, Туктамышева – четвертая

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Евгения Медведева заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссисcоге – Skate Canada.

Медведева в субботу по итогам короткой и произвольной программ набрала 220,65 балла. Второе место заняла канадка Кейтлин Осмонд (206,45), третьей стала Сатоко Михара из Японии (192,08).

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева заняла четвертую строчку. В ее активе 187,99 баллов.

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