Медведева выиграла этап Гран-при Skate Canada, Туктамышева – четвертая
Россиянка Евгения Медведева заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссисcоге – Skate Canada.
Медведева в субботу по итогам короткой и произвольной
программ набрала 220,65 балла. Второе место заняла канадка Кейтлин Осмонд
(206,45), третьей стала Сатоко Михара из Японии (192,08).
Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева заняла четвертую
строчку. В ее активе 187,99 баллов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически