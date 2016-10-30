Казанский «Зенит» в гостях обыграл «Югру-Самотлор»
Волейболисты казанского «Зенита» в
матче шестого тура чемпионата России в гостях обыграли «Югру-Самотлор».
Встреча, прошедшая в субботу в
Нижневартовске, завершилась победой казанской команды в четырех партиях – 3:1
(25:22, 35:37, 25:16, 25:19). Матч продолжался более двух часов.
Таким образом, «Зенит» набрал 15
очков и вышел на второе место в турнирной таблице. 16 очков в активе
новосибирского «Локомотива», который провел на матч больше. У «Югры-Самотлор»
осталось 11 очков. Этот клуб идет четвертым.
В матчах следующего тура «Зенит» 5
ноября в Новосибирске сыграет с «Локомотивом», а «Югра-Самотлор» 9 ноября на
выезде сразится с «Белогорьем».
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