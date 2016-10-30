Казанский «Зенит» в гостях обыграл «Югру-Самотлор»

Волейболисты казанского «Зенита» в матче шестого тура чемпионата России в гостях обыграли «Югру-Самотлор».

Встреча, прошедшая в субботу в Нижневартовске, завершилась победой казанской команды в четырех партиях – 3:1 (25:22, 35:37, 25:16, 25:19). Матч продолжался более двух часов.

Таким образом, «Зенит» набрал 15 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. 16 очков в активе новосибирского «Локомотива», который провел на матч больше. У «Югры-Самотлор» осталось 11 очков. Этот клуб идет четвертым.

В матчах следующего тура «Зенит» 5 ноября в Новосибирске сыграет с «Локомотивом», а «Югра-Самотлор» 9 ноября на выезде сразится с «Белогорьем».