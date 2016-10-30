Виктор Булатов: ЦСКА уступил «Спартаку» в средней зоне
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», а ныне
наставник московского «Торпедо» Виктор Булатов считает, что неправильно винить
защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в пропущенных голах в дерби против
красно-белых (1:3).
«Делать упор на
проблемы ЦСКА в обороне не стал был, армейцы слишком глубоко встречали «Спартак»,
а в середине поля давали слишком много свободных зон для полузащиты «Спартака»,
откуда и шли обостряющие передачи, которые привели к голам. Здесь не стоит
винить во всем Сергея Игнашевича, там были действительно передачи классные, здорово
сыграла атака «Спартака», - приводит «Р-Спорт» слова Булатова.
«Спартак» в субботу на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата России. В составе победителей один мяч забил Денис Глушаков, а два – Зе Луиш. У армейцев отличился Карлос Страндберг.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция