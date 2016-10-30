Виктор Булатов: ЦСКА уступил «Спартаку» в средней зоне

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», а ныне наставник московского «Торпедо» Виктор Булатов считает, что неправильно винить защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в пропущенных голах в дерби против красно-белых (1:3).

«Делать упор на проблемы ЦСКА в обороне не стал был, армейцы слишком глубоко встречали «Спартак», а в середине поля давали слишком много свободных зон для полузащиты «Спартака», откуда и шли обостряющие передачи, которые привели к голам. Здесь не стоит винить во всем Сергея Игнашевича, там были действительно передачи классные, здорово сыграла атака «Спартака», - приводит «Р-Спорт» слова Булатова.

«Спартак» в субботу на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата России. В составе победителей один мяч забил Денис Глушаков, а два – Зе Луиш. У армейцев отличился Карлос Страндберг.