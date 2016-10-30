«Ростов-Дон» победил «Миттьюлланн» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» нанесли поражение датскому «Миттьюлланну» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 26:20 в пользу российского клуба. После первого тайма он вел с минимальным счетом – 13:12.

В следующем матче «Ростов-Дон», одержавший первую викторию в турнире, 6 ноября сыграет с «Миттьюлланном» на выезде.