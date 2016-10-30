«Ростов-Дон» победил «Миттьюлланн» в матче Лиги чемпионов
Гандболистки «Ростов-Дона» нанесли поражение
датскому «Миттьюлланну» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась
со счетом 26:20 в пользу российского клуба. После первого тайма он вел с
минимальным счетом – 13:12.
В следующем матче «Ростов-Дон», одержавший первую
викторию в турнире, 6 ноября сыграет с «Миттьюлланном» на выезде.
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