Кавагути и Смирнов стали пятыми на Skate Canada
Российская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняла
пятое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссиссоге - Skate
Canada.
Кавагути и Смирнов по сумме короткой и произвольной программ
набрали 182,75 балла.
Лучший результат показала канадская пара Меган Дюамель и Эрик
Рэдфорд, набравшая в сумме 218,30 балла. Второе место заняли Юй Сяоюй и Чжан
Хао из Китая (202,08), третьими стали еще одни представители Канады Любовь
Илюшечкина и Дилан Москович (190,22).
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